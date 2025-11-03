Bonk Index (BNKK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000896 Υψηλ. 24H $ 0.00000941 Υψηλή συνέχεια $ 0.00264481 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000892 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.03%

Bonk Index (BNKK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000921. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000896 και ενός υψηλού $ 0.00000941, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKK είναι $ 0.00264481, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000892.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKK έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, +2.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonk Index (BNKK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.21K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.84M Συνολικός Όγκος 999,836,397.0552

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonk Index είναι $ 9.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKK είναι 999.84M, με συνολική προσφορά 999836397.0552. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.21K