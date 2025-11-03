ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bonk Index είναι 0.00000921 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BNKK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BNKK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BNKK

Πληροφορίες Τιμής BNKK

Τι είναι το BNKK

Whitepaper BNKK

Επίσημος Ιστότοπος BNKK

Tokenomics BNKK

Προβλέψεις Τιμών BNKK

Bonk Index Λογότ.

Bonk Index Τιμή (BNKK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BNKK σε USD

+2.50%1D
mexc
Bonk Index (BNKK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:12:46 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-0.38%

+2.59%

-21.03%

-21.03%

Bonk Index (BNKK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000921. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000896 και ενός υψηλού $ 0.00000941, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKK είναι $ 0.00264481, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000892.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKK έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, +2.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonk Index (BNKK) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonk Index είναι $ 9.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKK είναι 999.84M, με συνολική προσφορά 999836397.0552. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.21K

Bonk Index (BNKK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Bonk Index σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Index σε USD ήταν $ -0.0000060986.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Index σε USD ήταν $ -0.0000090709.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Index σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+2.59%
30 ημέρες$ -0.0000060986-66.21%
60 Ημέρες$ -0.0000090709-98.48%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

Bonk Index Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bonk Index (BNKK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bonk Index (BNKK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bonk Index.

Ελέγξτε την Bonk Index πρόβλεψη τιμής τώρα!

BNKK σε Τοπικά Νομίσματα

Bonk Index (BNKK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bonk Index (BNKK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BNKK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Bonk Index (BNKK)

Πόσο αξίζει το Bonk Index (BNKK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BNKK στο USD είναι 0.00000921 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BNKK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BNKK σε USD είναι $ 0.00000921. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bonk Index;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BNKK είναι $ 9.21K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKK είναι 999.84M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BNKK;
Το BNKK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00264481 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BNKK;
Το BNKK είχε τιμή ATL ύψους 0.00000892 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BNKK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BNKK είναι -- USD.
Θα ανέβει το BNKK υψηλότερα φέτος;
Το BNKK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BNKK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Bonk Index (BNKK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

