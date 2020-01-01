BOGUS (BOGUS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BOGUS (BOGUS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BOGUS (BOGUS) BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bogus.club/ Αγοράστε BOGUS τώρα!

BOGUS (BOGUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BOGUS (BOGUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 48.17K Συνολική προμήθεια: $ 828.48M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 828.48M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 48.17K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00803313 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics BOGUS (BOGUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BOGUS (BOGUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOGUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOGUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOGUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOGUS token!

