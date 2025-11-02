ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Body Scan AI είναι 0.00039211 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SCANAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SCANAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SCANAI

Πληροφορίες Τιμής SCANAI

Τι είναι το SCANAI

Επίσημος Ιστότοπος SCANAI

Tokenomics SCANAI

Προβλέψεις Τιμών SCANAI

Body Scan AI Λογότ.

Body Scan AI Τιμή (SCANAI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SCANAI σε USD

$0.00039319
$0.00039319
+0.40%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Body Scan AI (SCANAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:56:39 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00038648
$ 0.00038648
Κατώτ. 24H
$ 0.0003991
$ 0.0003991
Υψηλ. 24H

$ 0.00038648
$ 0.00038648

$ 0.0003991
$ 0.0003991

$ 0.00276659
$ 0.00276659

$ 0.00020619
$ 0.00020619

-0.01%

+0.19%

-23.19%

-23.19%

Body Scan AI (SCANAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00039211. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCANAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00038648 και ενός υψηλού $ 0.0003991, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCANAI είναι $ 0.00276659, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00020619.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCANAI έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Body Scan AI (SCANAI) Πληροφορίες αγοράς

$ 394.16K
$ 394.16K

--
--

$ 394.16K
$ 394.16K

999.86M
999.86M

999,860,732.100812
999,860,732.100812

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Body Scan AI είναι $ 394.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCANAI είναι 999.86M, με συνολική προσφορά 999860732.100812. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 394.16K

Body Scan AI (SCANAI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Body Scan AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Body Scan AI σε USD ήταν $ -0.0002287332.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Body Scan AI σε USD ήταν $ +0.0002053668.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Body Scan AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.19%
30 ημέρες$ -0.0002287332-58.33%
60 Ημέρες$ +0.0002053668+52.37%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Body Scan AI (SCANAI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Body Scan AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Body Scan AI (SCANAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Body Scan AI (SCANAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Body Scan AI.

Ελέγξτε την Body Scan AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

SCANAI σε Τοπικά Νομίσματα

Body Scan AI (SCANAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Body Scan AI (SCANAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SCANAI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Body Scan AI (SCANAI)

Πόσο αξίζει το Body Scan AI (SCANAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SCANAI στο USD είναι 0.00039211 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SCANAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SCANAI σε USD είναι $ 0.00039211. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Body Scan AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SCANAI είναι $ 394.16K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SCANAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SCANAI είναι 999.86M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SCANAI;
Το SCANAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00276659 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SCANAI;
Το SCANAI είχε τιμή ATL ύψους 0.00020619 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SCANAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SCANAI είναι -- USD.
Θα ανέβει το SCANAI υψηλότερα φέτος;
Το SCANAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SCANAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:56:39 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,793.24

$3,878.15

$0.03060

$185.60

$1,454.24

$110,793.24

$3,878.15

$185.60

$89.79

$2.5384

$0.00000

$0.00000

$0.4720

$0.05647

$0.08060

$0.4720

$0.000000000000000000000012

$0.0047907

$2.409844

$0.06721

