Πληροφορίες BNSD Finance (BNSD) Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Επίσημη ιστοσελίδα: https://bns.finance/

BNSD Finance (BNSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BNSD Finance (BNSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.79K $ 21.79K $ 21.79K Συνολική προμήθεια: $ 487.36M $ 487.36M $ 487.36M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 56.75K $ 56.75K $ 56.75K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00011645 $ 0.00011645 $ 0.00011645 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BNSD Finance (BNSD)

Tokenomics BNSD Finance (BNSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BNSD Finance (BNSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BNSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BNSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BNSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BNSD token!

