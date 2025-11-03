BNPL Pay (BNPL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01869246$ 0.01869246 $ 0.01869246 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.05%

BNPL Pay (BNPL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.019896. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNPL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNPL είναι $ 0.02142149, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01869246.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNPL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNPL Pay (BNPL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 89.37K$ 89.37K $ 89.37K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.49M 4.49M 4.49M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNPL Pay είναι $ 89.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNPL είναι 4.49M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.90M