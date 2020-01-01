Bnext B3X (B3X) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bnext B3X (B3X), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bnext B3X (B3X) The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bnext.es/token

Bnext B3X (B3X) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bnext B3X (B3X), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 582.35K $ 582.35K $ 582.35K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02009271 $ 0.02009271 $ 0.02009271 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016629 $ 0.00016629 $ 0.00016629 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bnext B3X (B3X)

Tokenomics Bnext B3X (B3X): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bnext B3X (B3X) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός B3X token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα B3X token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του B3X, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του B3X token!

