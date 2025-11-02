BNB LION (BNBLION) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.43% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.36%

BNB LION (BNBLION) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNBLION μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNBLION είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNBLION έχει αλλάξει κατά -0.43% την τελευταία ώρα, +7.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNB LION (BNBLION) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 296.69K$ 296.69K $ 296.69K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 296.69K$ 296.69K $ 296.69K Προμήθεια Κυκλοφορίας 94,763.64T 94,763.64T 94,763.64T Συνολικός Όγκος 9.476361553541061e+16 9.476361553541061e+16 9.476361553541061e+16

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNB LION είναι $ 296.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNBLION είναι 94,763.64T, με συνολική προσφορά 9.476361553541061e+16. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 296.69K