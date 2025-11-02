ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή BNB GOAT είναι 0.00006888 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BGOAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BGOAT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BNB GOAT είναι 0.00006888 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BGOAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BGOAT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BGOAT

Πληροφορίες Τιμής BGOAT

Τι είναι το BGOAT

Whitepaper BGOAT

Επίσημος Ιστότοπος BGOAT

Tokenomics BGOAT

Προβλέψεις Τιμών BGOAT

BNB GOAT Λογότ.

BNB GOAT Τιμή (BGOAT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BGOAT σε USD

--
----
+8.90%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών.
BNB GOAT (BGOAT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:56:04 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00006292
$ 0.00006292$ 0.00006292
Κατώτ. 24H
$ 0.0000702
$ 0.0000702$ 0.0000702
Υψηλ. 24H

$ 0.00006292
$ 0.00006292$ 0.00006292

$ 0.0000702
$ 0.0000702$ 0.0000702

$ 0.00087913
$ 0.00087913$ 0.00087913

$ 0.00006027
$ 0.00006027$ 0.00006027

-0.12%

+8.90%

-16.33%

-16.33%

BNB GOAT (BGOAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006888. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BGOAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006292 και ενός υψηλού $ 0.0000702, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BGOAT είναι $ 0.00087913, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BGOAT έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, +8.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) Πληροφορίες αγοράς

$ 68.88K
$ 68.88K$ 68.88K

--
----

$ 68.88K
$ 68.88K$ 68.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNB GOAT είναι $ 68.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BGOAT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 68.88K

BNB GOAT (BGOAT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BNB GOAT σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BNB GOAT σε USD ήταν $ -0.0000531767.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BNB GOAT σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BNB GOAT σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+8.90%
30 ημέρες$ -0.0000531767-77.20%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BNB GOAT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BNB GOAT (BGOAT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BNB GOAT (BGOAT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BNB GOAT.

Ελέγξτε την BNB GOAT πρόβλεψη τιμής τώρα!

BGOAT σε Τοπικά Νομίσματα

BNB GOAT (BGOAT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BNB GOAT (BGOAT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BGOAT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BNB GOAT (BGOAT)

Πόσο αξίζει το BNB GOAT (BGOAT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BGOAT στο USD είναι 0.00006888 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BGOAT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BGOAT σε USD είναι $ 0.00006888. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BNB GOAT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BGOAT είναι $ 68.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BGOAT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BGOAT είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BGOAT;
Το BGOAT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00087913 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BGOAT;
Το BGOAT είχε τιμή ATL ύψους 0.00006027 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BGOAT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BGOAT είναι -- USD.
Θα ανέβει το BGOAT υψηλότερα φέτος;
Το BGOAT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BGOAT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
BNB GOAT (BGOAT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

