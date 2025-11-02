BNB GOAT (BGOAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00006292 Υψηλ. 24H $ 0.0000702 Υψηλή συνέχεια $ 0.00087913 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006027 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.33%

BNB GOAT (BGOAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006888. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BGOAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006292 και ενός υψηλού $ 0.0000702, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BGOAT είναι $ 0.00087913, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BGOAT έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, +8.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 68.88K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 68.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNB GOAT είναι $ 68.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BGOAT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 68.88K