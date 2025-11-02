BNB Frog Inu (BNBFROG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Κατώτ. 24H $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Υψηλ. 24H $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.92%

BNB Frog Inu (BNBFROG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNBFROG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0 και ενός υψηλού $ 0.0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNBFROG είναι $ 0.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNBFROG έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -6.17% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Συνολικός Όγκος 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNB Frog Inu είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNBFROG είναι 8,519,880,230,176.20T, με συνολική προσφορά 9.2599401150881e+24. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.37M