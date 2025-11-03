BNB DOGE (BOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001896 $ 0.00001896 $ 0.00001896 Κατώτ. 24H $ 0.0000198 $ 0.0000198 $ 0.0000198 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 Υψηλ. 24H $ 0.0000198$ 0.0000198 $ 0.0000198 Υψηλή συνέχεια $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.84%

BNB DOGE (BOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001913. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001896 και ενός υψηλού $ 0.0000198, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOGE είναι $ 0.00118783, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001896.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOGE έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -2.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNB DOGE (BOGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNB DOGE είναι $ 19.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOGE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.13K