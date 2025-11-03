Blunt (BLUNT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.20%

Blunt (BLUNT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLUNT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLUNT είναι $ 0.00133089, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLUNT έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -1.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Blunt (BLUNT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 993.75M 993.75M 993.75M Συνολικός Όγκος 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Blunt είναι $ 9.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLUNT είναι 993.75M, με συνολική προσφορά 993754980.150596. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.21K