Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Επίσημη ιστοσελίδα: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Αγοράστε BLUEBERRY τώρα!

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14,86K $ 14,86K $ 14,86K Συνολική προμήθεια: $ 995,00M $ 995,00M $ 995,00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 995,00M $ 995,00M $ 995,00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14,86K $ 14,86K $ 14,86K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Tokenomics Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLUEBERRY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLUEBERRY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLUEBERRY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLUEBERRY token!

Πρόβλεψη Τιμής BLUEBERRY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BLUEBERRY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BLUEBERRY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BLUEBERRY Token τώρα!

