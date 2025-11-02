blormmy (BLORMMY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00024851 $ 0.00024851 $ 0.00024851 Κατώτ. 24H $ 0.00025625 $ 0.00025625 $ 0.00025625 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00024851$ 0.00024851 $ 0.00024851 Υψηλ. 24H $ 0.00025625$ 0.00025625 $ 0.00025625 Υψηλή συνέχεια $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00024851$ 0.00024851 $ 0.00024851 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -57.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -57.88%

blormmy (BLORMMY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00025258. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLORMMY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00024851 και ενός υψηλού $ 0.00025625, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLORMMY είναι $ 0.00304852, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00024851.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLORMMY έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -57.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

blormmy (BLORMMY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 253.85K$ 253.85K $ 253.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 253.85K$ 253.85K $ 253.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.67M 999.67M 999.67M Συνολικός Όγκος 999,672,028.378293 999,672,028.378293 999,672,028.378293

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του blormmy είναι $ 253.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLORMMY είναι 999.67M, με συνολική προσφορά 999672028.378293. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 253.85K