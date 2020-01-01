BLOOD ($BLOOD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BLOOD ($BLOOD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BLOOD ($BLOOD) BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bloodcoin.wtf Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cdn.prod.website-files.com/6685d46d1c145b6e6e107439/66a680dfe4ae85e91bf1cc7c_Whitepaper.pdf Αγοράστε $BLOOD τώρα!

BLOOD ($BLOOD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BLOOD ($BLOOD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Συνολική προμήθεια: $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BLOOD ($BLOOD)

Tokenomics BLOOD ($BLOOD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BLOOD ($BLOOD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $BLOOD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $BLOOD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $BLOOD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $BLOOD token!

