Blood Crystal (BC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00259727 Υψηλ. 24H $ 0.00284755 Υψηλή συνέχεια $ 0.092679 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00255641 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.48%

Blood Crystal (BC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0026789. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00259727 και ενός υψηλού $ 0.00284755, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BC είναι $ 0.092679, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00255641.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BC έχει αλλάξει κατά -1.38% την τελευταία ώρα, +3.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Blood Crystal (BC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.26M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 844.04M Συνολικός Όγκος 844,043,746.0000001

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Blood Crystal είναι $ 2.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BC είναι 844.04M, με συνολική προσφορά 844043746.0000001. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.26M