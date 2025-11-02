BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0002449 $ 0.0002449 $ 0.0002449 Κατώτ. 24H $ 0.00035086 $ 0.00035086 $ 0.00035086 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0002449$ 0.0002449 $ 0.0002449 Υψηλ. 24H $ 0.00035086$ 0.00035086 $ 0.00035086 Υψηλή συνέχεια $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016021$ 0.00016021 $ 0.00016021 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -51.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -51.74%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00025557. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLOCKYBOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0002449 και ενός υψηλού $ 0.00035086, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLOCKYBOY είναι $ 0.00342977, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016021.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLOCKYBOY έχει αλλάξει κατά +3.51% την τελευταία ώρα, -6.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -51.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 107.52K$ 107.52K $ 107.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 107.52K$ 107.52K $ 107.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69M 420.69M 420.69M Συνολικός Όγκος 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BlockyBoy by Matt Furie είναι $ 107.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLOCKYBOY είναι 420.69M, με συνολική προσφορά 420690000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 107.52K