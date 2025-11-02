ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή BlockyBoy by Matt Furie είναι 0.00025557 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BLOCKYBOY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BLOCKYBOY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BlockyBoy by Matt Furie είναι 0.00025557 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BLOCKYBOY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BLOCKYBOY εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.00025537
$0.00025537$0.00025537
-6.80%1D
mexc
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0002449
$ 0.0002449$ 0.0002449
Κατώτ. 24H
$ 0.00035086
$ 0.00035086$ 0.00035086
Υψηλ. 24H

$ 0.0002449
$ 0.0002449$ 0.0002449

$ 0.00035086
$ 0.00035086$ 0.00035086

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0.00016021
$ 0.00016021$ 0.00016021

+3.51%

-6.80%

-51.74%

-51.74%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00025557. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLOCKYBOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0002449 και ενός υψηλού $ 0.00035086, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLOCKYBOY είναι $ 0.00342977, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016021.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLOCKYBOY έχει αλλάξει κατά +3.51% την τελευταία ώρα, -6.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -51.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Πληροφορίες αγοράς

$ 107.52K
$ 107.52K$ 107.52K

--
----

$ 107.52K
$ 107.52K$ 107.52K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BlockyBoy by Matt Furie είναι $ 107.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLOCKYBOY είναι 420.69M, με συνολική προσφορά 420690000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 107.52K

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BlockyBoy by Matt Furie σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BlockyBoy by Matt Furie σε USD ήταν $ -0.0000250481.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BlockyBoy by Matt Furie σε USD ήταν $ -0.0001841958.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BlockyBoy by Matt Furie σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-6.80%
30 ημέρες$ -0.0000250481-9.80%
60 Ημέρες$ -0.0001841958-72.07%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BlockyBoy by Matt Furie Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BlockyBoy by Matt Furie.

Ελέγξτε την BlockyBoy by Matt Furie πρόβλεψη τιμής τώρα!

BLOCKYBOY σε Τοπικά Νομίσματα

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BLOCKYBOY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Πόσο αξίζει το BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BLOCKYBOY στο USD είναι 0.00025557 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BLOCKYBOY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BLOCKYBOY σε USD είναι $ 0.00025557. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BlockyBoy by Matt Furie;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BLOCKYBOY είναι $ 107.52K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLOCKYBOY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLOCKYBOY είναι 420.69M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BLOCKYBOY;
Το BLOCKYBOY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00342977 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BLOCKYBOY;
Το BLOCKYBOY είχε τιμή ATL ύψους 0.00016021 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BLOCKYBOY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BLOCKYBOY είναι -- USD.
Θα ανέβει το BLOCKYBOY υψηλότερα φέτος;
Το BLOCKYBOY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BLOCKYBOY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
