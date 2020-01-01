Blocktools (TOOLS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Blocktools (TOOLS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Blocktools (TOOLS) What is the project about? Blocktools provides multi-chain tools to help traders in their day to day journey What makes your project unique? BlockTools seeks to be the authoritative reference point for technologically conscious traders and to encourage more sustainable tech-innovation in the space through curating practical and cost effective approaches History of your project. Blocktools was announced in August 2023 as a way to bridge the gap between new entrants and expert participants in the crypto industry. Blocktools seeks to bring back the era of innovative smart contracts, simple designs, not over-simplified yet not too complex UI/UX interactions and exploring multi-chain opportunities from the get go. What’s next for your project? All Product Line expansion across additional chains (Avalanche, Polygon, Shibarium, FTM) All Product line enhancements to add nifty features in line with industry requirements! POC for additional products available for sale on the Shop. What can your token be used for? On-chain Payment integration for the Blocktools Shopping Mall and other governance & management related features. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.Blocktools.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://blockpaper.blocktools.org Αγοράστε TOOLS τώρα!

Blocktools (TOOLS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Blocktools (TOOLS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 84.24K $ 84.24K $ 84.24K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 139.42 $ 139.42 $ 139.42 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.325839 $ 0.325839 $ 0.325839 Τρέχουσα τιμή: $ 0.8424 $ 0.8424 $ 0.8424 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Blocktools (TOOLS)

Tokenomics Blocktools (TOOLS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Blocktools (TOOLS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TOOLS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TOOLS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TOOLS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TOOLS token!

Πρόβλεψη Τιμής TOOLS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TOOLS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TOOLS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TOOLS Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!