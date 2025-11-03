ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Blocklens AI είναι 0.0000539 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BLS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BLS εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 BLS σε USD

--
----
-0.90%1D
Blocklens AI (BLS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:11:31 (UTC+8)

Blocklens AI (BLS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00005319
$ 0.00005319$ 0.00005319
Κατώτ. 24H
$ 0.0000553
$ 0.0000553$ 0.0000553
Υψηλ. 24H

$ 0.00005319
$ 0.00005319$ 0.00005319

$ 0.0000553
$ 0.0000553$ 0.0000553

$ 0.00008073
$ 0.00008073$ 0.00008073

$ 0.00003724
$ 0.00003724$ 0.00003724

-0.07%

-0.99%

+6.72%

+6.72%

Blocklens AI (BLS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000539. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005319 και ενός υψηλού $ 0.0000553, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLS είναι $ 0.00008073, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003724.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLS έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, -0.99% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Blocklens AI (BLS) Πληροφορίες αγοράς

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

--
----

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Blocklens AI είναι $ 53.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 53.88K

Blocklens AI (BLS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Blocklens AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Blocklens AI σε USD ήταν $ -0.0000099327.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Blocklens AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Blocklens AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.99%
30 ημέρες$ -0.0000099327-18.42%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Blocklens AI (BLS)

Blocklens AI is an AI-powered futures trading signal project built for traders who want a serious edge in the fast-moving crypto markets. Unlike traditional signal groups that rely on human calls or guesswork, Blocklens AI delivers consistent, data-driven signals that adapt in real time to market conditions.

The AI engine continuously scans perpetual futures pairs across major exchanges, processing large volumes of live data to identify potential opportunities. Through advanced machine learning, it filters out noise, improves precision, and evolves over time as market dynamics shift. To further increase reliability, Blocklens AI applies continuous backtesting on historical patterns, refining strategies and validating accuracy against past market behavior.

Beyond signal delivery, Blocklens AI also includes a built-in analyzer that generates detailed reports on selected trading pairs. This empowers users with clear, actionable insights, giving them confidence in navigating volatile markets.

At its core, Blocklens AI is designed to bring traders a smarter, more reliable, and adaptive approach to futures trading.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Blocklens AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Blocklens AI (BLS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Blocklens AI (BLS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Blocklens AI.

Ελέγξτε την Blocklens AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

BLS σε Τοπικά Νομίσματα

Blocklens AI (BLS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Blocklens AI (BLS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BLS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Blocklens AI (BLS)

Πόσο αξίζει το Blocklens AI (BLS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BLS στο USD είναι 0.0000539 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BLS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BLS σε USD είναι $ 0.0000539. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Blocklens AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BLS είναι $ 53.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLS είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BLS;
Το BLS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00008073 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BLS;
Το BLS είχε τιμή ATL ύψους 0.00003724 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BLS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BLS είναι -- USD.
Θα ανέβει το BLS υψηλότερα φέτος;
Το BLS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BLS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:11:31 (UTC+8)

Blocklens AI (BLS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

