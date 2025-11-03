Blocklens AI (BLS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005319 $ 0.00005319 $ 0.00005319 Κατώτ. 24H $ 0.0000553 $ 0.0000553 $ 0.0000553 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00005319$ 0.00005319 $ 0.00005319 Υψηλ. 24H $ 0.0000553$ 0.0000553 $ 0.0000553 Υψηλή συνέχεια $ 0.00008073$ 0.00008073 $ 0.00008073 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003724$ 0.00003724 $ 0.00003724 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.72%

Blocklens AI (BLS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000539. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005319 και ενός υψηλού $ 0.0000553, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLS είναι $ 0.00008073, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003724.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLS έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, -0.99% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Blocklens AI (BLS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 53.88K$ 53.88K $ 53.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 53.88K$ 53.88K $ 53.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Blocklens AI είναι $ 53.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 53.88K