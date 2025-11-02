BlockAI (BAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.093441 Υψηλ. 24H $ 0.098487 Υψηλή συνέχεια $ 1.5 Χαμηλότερη τιμή $ 0.061623 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.43%

BlockAI (BAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.094682. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.093441 και ενός υψηλού $ 0.098487, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAI είναι $ 1.5, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.061623.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -3.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BlockAI (BAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 63.43K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 568.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 669.96K Συνολικός Όγκος 6,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BlockAI είναι $ 63.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAI είναι 669.96K, με συνολική προσφορά 6000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 568.09K