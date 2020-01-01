Blep Super Meme (BLEP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Blep Super Meme (BLEP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Blep Super Meme (BLEP) "Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! No, it's BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet's favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it's a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT's brilliance, $FWOG's whimsical energy, and $PEPE's legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that's equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we're not just trading coins—we're trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.isthatblep.com/

Blep Super Meme (BLEP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Blep Super Meme (BLEP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 90,54K $ 90,54K $ 90,54K Συνολική προμήθεια: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 90,54K $ 90,54K $ 90,54K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0,0039234 $ 0,0039234 $ 0,0039234 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics Blep Super Meme (BLEP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Blep Super Meme (BLEP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLEP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLEP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLEP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLEP token!

