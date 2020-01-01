BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BlastFi Ecosystem Token ($BRES), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BlastFi Ecosystem Token ($BRES) BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives Επίσημη ιστοσελίδα: https://blastfi.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://blastfi.gitbook.io/blastfi-docs Αγοράστε $BRES τώρα!

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BlastFi Ecosystem Token ($BRES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.062584 $ 0.062584 $ 0.062584 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00456213 $ 0.00456213 $ 0.00456213 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00457846 $ 0.00457846 $ 0.00457846 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

Tokenomics BlastFi Ecosystem Token ($BRES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BlastFi Ecosystem Token ($BRES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $BRES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $BRES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $BRES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $BRES token!

