BladeSwap (BLADE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00107669 $ 0.00107669 $ 0.00107669 Κατώτ. 24H $ 0.00108993 $ 0.00108993 $ 0.00108993 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00107669$ 0.00107669 $ 0.00107669 Υψηλ. 24H $ 0.00108993$ 0.00108993 $ 0.00108993 Υψηλή συνέχεια $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00068298$ 0.00068298 $ 0.00068298 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.85%

BladeSwap (BLADE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00108327. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLADE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00107669 και ενός υψηλού $ 0.00108993, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLADE είναι $ 0.207049, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00068298.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLADE έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BladeSwap (BLADE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 104.42K$ 104.42K $ 104.42K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 199.70K$ 199.70K $ 199.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 96.40M 96.40M 96.40M Συνολικός Όγκος 184,347,964.1144002 184,347,964.1144002 184,347,964.1144002

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BladeSwap είναι $ 104.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLADE είναι 96.40M, με συνολική προσφορά 184347964.1144002. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 199.70K