Blade (BLADE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00999701 $ 0.00999701 $ 0.00999701 Κατώτ. 24H $ 0.01993338 $ 0.01993338 $ 0.01993338 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00999701$ 0.00999701 $ 0.00999701 Υψηλ. 24H $ 0.01993338$ 0.01993338 $ 0.01993338 Υψηλή συνέχεια $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -8.95% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +33.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.25%

Blade (BLADE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01410963. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLADE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00999701 και ενός υψηλού $ 0.01993338, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLADE είναι $ 0.702613, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00579944.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLADE έχει αλλάξει κατά -8.95% την τελευταία ώρα, +33.72% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Blade (BLADE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.05M 5.05M 5.05M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Blade είναι $ 71.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLADE είναι 5.05M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.41M