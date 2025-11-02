BizAuto (BIZA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0001642 $ 0.0001642 $ 0.0001642 Κατώτ. 24H $ 0.00021556 $ 0.00021556 $ 0.00021556 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0001642$ 0.0001642 $ 0.0001642 Υψηλ. 24H $ 0.00021556$ 0.00021556 $ 0.00021556 Υψηλή συνέχεια $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002802$ 0.00002802 $ 0.00002802 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.97% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.84%

BizAuto (BIZA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017898. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIZA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001642 και ενός υψηλού $ 0.00021556, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIZA είναι $ 0.0324594, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002802.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIZA έχει αλλάξει κατά -1.97% την τελευταία ώρα, -7.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BizAuto (BIZA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 595.99K$ 595.99K $ 595.99K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 688.36K$ 688.36K $ 688.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.29B 3.29B 3.29B Συνολικός Όγκος 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BizAuto είναι $ 595.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIZA είναι 3.29B, με συνολική προσφορά 3800000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 688.36K