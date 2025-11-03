Bitty Baby (BITBABY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001502 Υψηλ. 24H $ 0.00001614 Υψηλή συνέχεια $ 0.00042678 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001468 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.26%

Bitty Baby (BITBABY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001513. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITBABY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001502 και ενός υψηλού $ 0.00001614, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITBABY είναι $ 0.00042678, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001468.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITBABY έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -6.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitty Baby (BITBABY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.13K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M Συνολικός Όγκος 999,972,533.655442

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitty Baby είναι $ 15.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITBABY είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999972533.655442. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.13K