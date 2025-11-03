BitPill (BITPILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

BitPill (BITPILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000588. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITPILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITPILL είναι $ 0.00002897, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000534.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITPILL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BitPill (BITPILL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.08M 998.08M 998.08M Συνολικός Όγκος 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BitPill είναι $ 5.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITPILL είναι 998.08M, με συνολική προσφορά 998078648.175923. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.86K