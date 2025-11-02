BitcoinZK (ZYRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02049442 $ 0.02049442 $ 0.02049442 Κατώτ. 24H $ 0.0252171 $ 0.0252171 $ 0.0252171 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02049442$ 0.02049442 $ 0.02049442 Υψηλ. 24H $ 0.0252171$ 0.0252171 $ 0.0252171 Υψηλή συνέχεια $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02049442$ 0.02049442 $ 0.02049442 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -73.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -73.44%

BitcoinZK (ZYRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02074988. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZYRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02049442 και ενός υψηλού $ 0.0252171, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZYRA είναι $ 0.167321, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02049442.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZYRA έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -15.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -73.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BitcoinZK (ZYRA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 250.00M 250.00M 250.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BitcoinZK είναι $ 5.17M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZYRA είναι 250.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.69M