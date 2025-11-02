Bitcoin the Turtle (SLOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01201454 $ 0.01201454 $ 0.01201454 Κατώτ. 24H $ 0.01241143 $ 0.01241143 $ 0.01241143 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01201454$ 0.01201454 $ 0.01201454 Υψηλ. 24H $ 0.01241143$ 0.01241143 $ 0.01241143 Υψηλή συνέχεια $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.17%

Bitcoin the Turtle (SLOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01214204. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01201454 και ενός υψηλού $ 0.01241143, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLOW είναι $ 0.0414631, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00487056.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLOW έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, -0.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 237.58K$ 237.58K $ 237.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 245.34K$ 245.34K $ 245.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.71M 19.71M 19.71M Συνολικός Όγκος 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin the Turtle είναι $ 237.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLOW είναι 19.71M, με συνολική προσφορά 20356524.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 245.34K