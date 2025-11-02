Bitcoin on Katana (BTCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,638 $ 109,638 $ 109,638 Κατώτ. 24H $ 110,889 $ 110,889 $ 110,889 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,638$ 109,638 $ 109,638 Υψηλ. 24H $ 110,889$ 110,889 $ 110,889 Υψηλή συνέχεια $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Χαμηλότερη τιμή $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.89%

Bitcoin on Katana (BTCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,706. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,638 και ενός υψηλού $ 110,889, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTCK είναι $ 125,460, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 104,346.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTCK έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.08M$ 38.08M $ 38.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.08M$ 38.08M $ 38.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 344.01 344.01 344.01 Συνολικός Όγκος 344.01372759 344.01372759 344.01372759

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin on Katana είναι $ 38.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTCK είναι 344.01, με συνολική προσφορά 344.01372759. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.08M