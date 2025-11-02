Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 128.69 $ 128.69 $ 128.69 Κατώτ. 24H $ 130.05 $ 130.05 $ 130.05 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 128.69$ 128.69 $ 128.69 Υψηλ. 24H $ 130.05$ 130.05 $ 130.05 Υψηλή συνέχεια $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Χαμηλότερη τιμή $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.34%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $129.44. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTCLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 128.69 και ενός υψηλού $ 130.05, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTCLE είναι $ 137.88, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 125.09.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTCLE έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.93M$ 25.93M $ 25.93M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.19M$ 27.19M $ 27.19M Προμήθεια Κυκλοφορίας 200.28K 200.28K 200.28K Συνολικός Όγκος 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin Limited Edition είναι $ 25.93M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTCLE είναι 200.28K, με συνολική προσφορά 210000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.19M