Bitcoin Bob (₿O₿) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0004158 $ 0.0004158 $ 0.0004158 Κατώτ. 24H $ 0.00042699 $ 0.00042699 $ 0.00042699 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0004158$ 0.0004158 $ 0.0004158 Υψηλ. 24H $ 0.00042699$ 0.00042699 $ 0.00042699 Υψηλή συνέχεια $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0004158$ 0.0004158 $ 0.0004158 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.11%

Bitcoin Bob (₿O₿) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041942. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ₿O₿ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0004158 και ενός υψηλού $ 0.00042699, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ₿O₿ είναι $ 0.03776657, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0004158.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ₿O₿ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitcoin Bob (₿O₿) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin Bob είναι $ 8.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ₿O₿ είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.81K