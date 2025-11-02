Bitcicoin (BITCI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.90% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.69%

Bitcicoin (BITCI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITCI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITCI είναι $ 0.120568, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITCI έχει αλλάξει κατά -0.90% την τελευταία ώρα, +3.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitcicoin (BITCI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 174.89K$ 174.89K $ 174.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 430.63K$ 430.63K $ 430.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.45B 8.45B 8.45B Συνολικός Όγκος 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcicoin είναι $ 174.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITCI είναι 8.45B, με συνολική προσφορά 20817970797.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 430.63K