Πληροφορίες BitBonk (BBONK) BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bitbonk.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.bitbonk.io/ Αγοράστε BBONK τώρα!

BitBonk (BBONK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BitBonk (BBONK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 522.18K $ 522.18K $ 522.18K Συνολική προμήθεια: $ 700.00B $ 700.00B $ 700.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 300.00B $ 300.00B $ 300.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BitBonk (BBONK)

Tokenomics BitBonk (BBONK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BitBonk (BBONK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BBONK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BBONK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BBONK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BBONK token!

