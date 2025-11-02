BiomeAI (BIOMEAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.03923082 Υψηλ. 24H $ 0.052454 Υψηλή συνέχεια $ 0.394381 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02349287 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +7.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +15.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.91%

BiomeAI (BIOMEAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.051674. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIOMEAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03923082 και ενός υψηλού $ 0.052454, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIOMEAI είναι $ 0.394381, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02349287.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIOMEAI έχει αλλάξει κατά +7.50% την τελευταία ώρα, +15.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BiomeAI (BIOMEAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 305.06K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 516.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.90M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BiomeAI είναι $ 305.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIOMEAI είναι 5.90M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 516.79K