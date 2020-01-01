BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BiohackerDAO (BIOHACK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BiohackerDAO (BIOHACK) BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://biohackerdao.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://biohackerdao.org/mission-governance Αγοράστε BIOHACK τώρα!

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BiohackerDAO (BIOHACK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 396.25K $ 396.25K $ 396.25K Συνολική προμήθεια: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Τρέχουσα τιμή: $ 0.673884 $ 0.673884 $ 0.673884 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BiohackerDAO (BIOHACK)

Tokenomics BiohackerDAO (BIOHACK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BiohackerDAO (BIOHACK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BIOHACK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BIOHACK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BIOHACK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BIOHACK token!

