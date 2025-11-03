Bikera (IMERA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.96% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.60% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -8.97%

Bikera (IMERA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IMERA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IMERA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IMERA έχει αλλάξει κατά -0.96% την τελευταία ώρα, -1.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bikera (IMERA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.15K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M Συνολικός Όγκος 999,806,438.486462

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bikera είναι $ 23.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IMERA είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999806438.486462. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.15K