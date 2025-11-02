Biggie (BIGGIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.54%

Biggie (BIGGIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIGGIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIGGIE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIGGIE έχει αλλάξει κατά +2.19% την τελευταία ώρα, +2.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Biggie (BIGGIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 221.44K$ 221.44K $ 221.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 221.44K$ 221.44K $ 221.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Συνολικός Όγκος 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Biggie είναι $ 221.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIGGIE είναι 1,000.00T, με συνολική προσφορά 1.0e+15. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 221.44K