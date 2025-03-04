Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Big Bear Bald Eagle (EAGLE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Big Bear Bald Eagle (EAGLE) It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025 Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bigbeareagle.com Αγοράστε EAGLE τώρα!

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Big Bear Bald Eagle (EAGLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Συνολική προμήθεια: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00169857 $ 0.00169857 $ 0.00169857 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

Tokenomics Big Bear Bald Eagle (EAGLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Big Bear Bald Eagle (EAGLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EAGLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EAGLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EAGLE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EAGLE token!

