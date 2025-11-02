ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Biden Coin είναι 0.00000322 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BIDEN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BIDEN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BIDEN

Πληροφορίες Τιμής BIDEN

Τι είναι το BIDEN

Επίσημος Ιστότοπος BIDEN

Tokenomics BIDEN

Προβλέψεις Τιμών BIDEN

Biden Coin Λογότ.

Biden Coin Τιμή (BIDEN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BIDEN σε USD

0.00%1D
Biden Coin (BIDEN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Biden Coin (BIDEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014982
$ 0.00014982$ 0.00014982

$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165

--

--

0.00%

0.00%

Biden Coin (BIDEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000322. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIDEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIDEN είναι $ 0.00014982, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000165.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIDEN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Biden Coin (BIDEN) Πληροφορίες αγοράς

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

--
----

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Biden Coin είναι $ 322.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIDEN είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 322.12K

Biden Coin (BIDEN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Biden Coin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Biden Coin σε USD ήταν $ -0.0000012738.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Biden Coin σε USD ήταν $ -0.0000017750.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Biden Coin σε USD ήταν $ -0.0001224096349509855.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000012738-39.56%
60 Ημέρες$ -0.0000017750-55.12%
90 Ημέρες$ -0.0001224096349509855-97.43%

Τι είναι Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Biden Coin (BIDEN) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Biden Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Biden Coin (BIDEN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Biden Coin (BIDEN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Biden Coin.

Ελέγξτε την Biden Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

BIDEN σε Τοπικά Νομίσματα

Biden Coin (BIDEN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Biden Coin (BIDEN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BIDEN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Biden Coin (BIDEN)

Πόσο αξίζει το Biden Coin (BIDEN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BIDEN στο USD είναι 0.00000322 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BIDEN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BIDEN σε USD είναι $ 0.00000322. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Biden Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BIDEN είναι $ 322.12K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BIDEN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BIDEN είναι 100.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BIDEN;
Το BIDEN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00014982 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BIDEN;
Το BIDEN είχε τιμή ATL ύψους 0.00000165 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BIDEN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BIDEN είναι -- USD.
Θα ανέβει το BIDEN υψηλότερα φέτος;
Το BIDEN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BIDEN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Biden Coin (BIDEN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

