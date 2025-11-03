bichi (BICHI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000070 $ 0.0000070 $ 0.0000070 Κατώτ. 24H $ 0.00000714 $ 0.00000714 $ 0.00000714 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000070$ 0.0000070 $ 0.0000070 Υψηλ. 24H $ 0.00000714$ 0.00000714 $ 0.00000714 Υψηλή συνέχεια $ 0.00045323$ 0.00045323 $ 0.00045323 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.50%

bichi (BICHI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000707. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BICHI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000070 και ενός υψηλού $ 0.00000714, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BICHI είναι $ 0.00045323, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000697.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BICHI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

bichi (BICHI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.72M 984.72M 984.72M Συνολικός Όγκος 984,720,463.773549 984,720,463.773549 984,720,463.773549

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του bichi είναι $ 6.96K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BICHI είναι 984.72M, με συνολική προσφορά 984720463.773549. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.96K