Betly (BETLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00012809 $ 0.00012809 $ 0.00012809 Κατώτ. 24H $ 0.0001681 $ 0.0001681 $ 0.0001681 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00012809$ 0.00012809 $ 0.00012809 Υψηλ. 24H $ 0.0001681$ 0.0001681 $ 0.0001681 Υψηλή συνέχεια $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +13.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.41%

Betly (BETLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014783. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BETLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012809 και ενός υψηλού $ 0.0001681, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BETLY είναι $ 0.00201598, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003042.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BETLY έχει αλλάξει κατά +0.13% την τελευταία ώρα, +13.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Betly (BETLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 147.81K$ 147.81K $ 147.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 147.81K$ 147.81K $ 147.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Betly είναι $ 147.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BETLY είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999934367.158113. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 147.81K