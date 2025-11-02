ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Beta Finance είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BETA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BETA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BETA

Πληροφορίες Τιμής BETA

Τι είναι το BETA

Επίσημος Ιστότοπος BETA

Tokenomics BETA

Προβλέψεις Τιμών BETA

Beta Finance Λογότ.

Beta Finance Τιμή (BETA)

Live Τιμή 1 BETA σε USD

$0,00043788
$0,00043788$0,00043788
-%95,201D
USD
Beta Finance (BETA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Beta Finance (BETA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0,00918386
$ 0,00918386$ 0,00918386
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00918386
$ 0,00918386$ 0,00918386

$ 3,45
$ 3,45$ 3,45

$ 0
$ 0$ 0

-%95,19

-%95,20

-%95,47

-%95,47

Beta Finance (BETA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BETA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0,00918386, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BETA είναι $ 3,45, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BETA έχει αλλάξει κατά -%95,19 την τελευταία ώρα, -%95,20 τις τελευταίες 24 ώρες και -%95,47 τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beta Finance (BETA) Πληροφορίες αγοράς

$ 437,88K
$ 437,88K$ 437,88K

--
----

$ 437,88K
$ 437,88K$ 437,88K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beta Finance είναι $ 437,88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BETA είναι 1,00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 437,88K

Beta Finance (BETA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Beta Finance σε USD ήταν $ -0,008702964961931634.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Beta Finance σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Beta Finance σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Beta Finance σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0,008702964961931634-%95,20
30 ημέρες$ 0-%94,44
60 Ημέρες$ 0-%90,21
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Beta Finance (BETA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Beta Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Beta Finance (BETA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Beta Finance (BETA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Beta Finance.

Ελέγξτε την Beta Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

BETA σε Τοπικά Νομίσματα

Beta Finance (BETA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Beta Finance (BETA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BETA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Beta Finance (BETA)

Πόσο αξίζει το Beta Finance (BETA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BETA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BETA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BETA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Beta Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BETA είναι $ 437,88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BETA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BETA είναι 1,00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BETA;
Το BETA πέτυχε τιμή ATH ύψους 3,45 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BETA;
Το BETA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BETA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BETA είναι -- USD.
Θα ανέβει το BETA υψηλότερα φέτος;
Το BETA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BETA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Beta Finance (BETA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

