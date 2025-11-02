Bestcoin (BEST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000119 $ 0.00000119 $ 0.00000119 Κατώτ. 24H $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Υψηλ. 24H $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 Υψηλή συνέχεια $ 0.00007335$ 0.00007335 $ 0.00007335 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +21.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.36%

Bestcoin (BEST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000145. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000119 και ενός υψηλού $ 0.00000163, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEST είναι $ 0.00007335, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEST έχει αλλάξει κατά +0.28% την τελευταία ώρα, +21.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bestcoin (BEST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 97.33K$ 97.33K $ 97.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 97.33K$ 97.33K $ 97.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 67.24B 67.24B 67.24B Συνολικός Όγκος 67,244,848,555.73228 67,244,848,555.73228 67,244,848,555.73228

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bestcoin είναι $ 97.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEST είναι 67.24B, με συνολική προσφορά 67244848555.73228. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 97.33K