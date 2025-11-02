BESC MONEY (MONEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 16.11 $ 16.11 $ 16.11 Κατώτ. 24H $ 16.88 $ 16.88 $ 16.88 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 16.11$ 16.11 $ 16.11 Υψηλ. 24H $ 16.88$ 16.88 $ 16.88 Υψηλή συνέχεια $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Χαμηλότερη τιμή $ 16.11$ 16.11 $ 16.11 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.04%

BESC MONEY (MONEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $15.89. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 16.11 και ενός υψηλού $ 16.88, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONEY είναι $ 39.54, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 16.11.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONEY έχει αλλάξει κατά -1.72% την τελευταία ώρα, -4.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BESC MONEY (MONEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 686.85K$ 686.85K $ 686.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 686.85K$ 686.85K $ 686.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 42.52K 42.52K 42.52K Συνολικός Όγκος 42,529.03119396245 42,529.03119396245 42,529.03119396245

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BESC MONEY είναι $ 686.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONEY είναι 42.52K, με συνολική προσφορά 42529.03119396245. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 686.85K