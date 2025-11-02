Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 477.38 $ 477.38 $ 477.38 Κατώτ. 24H $ 490.45 $ 490.45 $ 490.45 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Υψηλ. 24H $ 490.45$ 490.45 $ 490.45 Υψηλή συνέχεια $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Χαμηλότερη τιμή $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.49%

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $483.46. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRK.BX μεταξύ ενός χαμηλού $ 477.38 και ενός υψηλού $ 490.45, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRK.BX είναι $ 546.27, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 477.38.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRK.BX έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 616.33K$ 616.33K $ 616.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.73M$ 10.73M $ 10.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.27K 1.27K 1.27K Συνολικός Όγκος 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Berkshire Hathaway xStock είναι $ 616.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRK.BX είναι 1.27K, με συνολική προσφορά 22199.99952743. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.73M