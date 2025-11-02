Bella Bumper (BUMPER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0007403 $ 0.0007403 $ 0.0007403 Κατώτ. 24H $ 0.00077855 $ 0.00077855 $ 0.00077855 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0007403$ 0.0007403 $ 0.0007403 Υψηλ. 24H $ 0.00077855$ 0.00077855 $ 0.00077855 Υψηλή συνέχεια $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00055842$ 0.00055842 $ 0.00055842 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.88%

Bella Bumper (BUMPER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0007455. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUMPER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0007403 και ενός υψηλού $ 0.00077855, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUMPER είναι $ 0.00667841, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00055842.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUMPER έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -3.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bella Bumper (BUMPER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 372.51K$ 372.51K $ 372.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 372.51K$ 372.51K $ 372.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 499.68M 499.68M 499.68M Συνολικός Όγκος 499,681,174.870184 499,681,174.870184 499,681,174.870184

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bella Bumper είναι $ 372.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUMPER είναι 499.68M, με συνολική προσφορά 499681174.870184. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 372.51K