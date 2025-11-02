Pantheon (PNTH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00111204$ 0.00111204 $ 0.00111204 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.26%

Pantheon (PNTH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PNTH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PNTH είναι $ 0.00111204, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PNTH έχει αλλάξει κατά -0.83% την τελευταία ώρα, +9.93% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pantheon (PNTH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 647.62K$ 647.62K $ 647.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 647.62K$ 647.62K $ 647.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,951,189.4431646 999,951,189.4431646 999,951,189.4431646

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pantheon είναι $ 647.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PNTH είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999951189.4431646. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 647.62K