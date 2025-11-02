Beercoin 2 (BEER2) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000627$ 0.0000627 $ 0.0000627 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.05%

Beercoin 2 (BEER2) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEER2 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEER2 είναι $ 0.0000627, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEER2 έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 115.56K$ 115.56K $ 115.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 154.28K$ 154.28K $ 154.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 395.56B 395.56B 395.56B Συνολικός Όγκος 528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beercoin 2 είναι $ 115.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEER2 είναι 395.56B, με συνολική προσφορά 528114042655.8049. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 154.28K