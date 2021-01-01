BEEP Coin (BEEP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BEEP Coin (BEEP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BEEP Coin (BEEP) What is the project about? We are a meme community with a flair of sophistication - a decentralized token project that uniquely combines the power of artificial intelligence and a democratic ethos with a fun-loving spirit. We're on a mission to create an engaging, entertaining, and rewarding ecosystem for our community. What makes your project unique? The defining attribute of BEEP lies in its unique "Board of Directors" concept. However, it's no traditional boardroom filled with corporate executives. Instead, BEEP's board hosts AI-powered clones of industry leaders like Elon Musk and Gary Vaynerchuk. This pioneering approach enables BEEP to channel the wisdom and ethos of these industry innovators, promoting informed decision-making while delivering often hilariously profound insights. History of your project. The team is composed of seasoned web3 experts with a genuine passion for fostering decentralized communities. In a sector dominated by serious tech and finance veterans, these founders dared to add a bit of fun into the mix. What started as an inside joke among friends rapidly snowballed into an enthusiastic and dedicated community of meme lovers and crypto enthusiasts, reminiscent of the powerful NFT communities of 2021 What’s next for your project? In just a week, BEEP's community blossomed to a solid 500 participants, contributing to BEEP's liquidity What can your token be used for? The BEEP Coin project is pioneering the development of advanced AI Bots, encompassing: AI-powered Social Bots, designed for community moderation across platforms such as Discord, Telegram, and other community platforms.

Cutting-edge Meme Bots that facilitate the creation of state-of-the-art memes and meme community templates.

Chart Bots specializing in analyzing the influence of real-world events on asset prices. In the ecosystem, $BEEP coin acts as a payment token, granting access to the ecosystem tools through a burning mechanism. Επίσημη ιστοσελίδα: https://beepmemecoin.ai/ Αγοράστε BEEP τώρα!

BEEP Coin (BEEP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BEEP Coin (BEEP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 4.14T $ 4.14T $ 4.14T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.07K $ 13.07K $ 13.07K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000003154 $ 0.000000003154 $ 0.000000003154 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BEEP Coin (BEEP)

Tokenomics BEEP Coin (BEEP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BEEP Coin (BEEP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BEEP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BEEP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BEEP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BEEP token!

Πρόβλεψη Τιμής BEEP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BEEP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BEEP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BEEP Token τώρα!

