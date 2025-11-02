Beavers by CEDEN (BEAVER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00014168 $ 0.00014168 $ 0.00014168 Κατώτ. 24H $ 0.0001448 $ 0.0001448 $ 0.0001448 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00014168$ 0.00014168 $ 0.00014168 Υψηλ. 24H $ 0.0001448$ 0.0001448 $ 0.0001448 Υψηλή συνέχεια $ 0.00018937$ 0.00018937 $ 0.00018937 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008098$ 0.00008098 $ 0.00008098 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.71%

Beavers by CEDEN (BEAVER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014408. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAVER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014168 και ενός υψηλού $ 0.0001448, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAVER είναι $ 0.00018937, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008098.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAVER έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, +1.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 968.36K$ 968.36K $ 968.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 968.36K$ 968.36K $ 968.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.72B 6.72B 6.72B Συνολικός Όγκος 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beavers by CEDEN είναι $ 968.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAVER είναι 6.72B, με συνολική προσφορά 6723257311.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 968.36K